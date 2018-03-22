Леся Никитюк пришла на радиоэфир в купальнике

Сегодня, 09:01

Ведущую попросили заменить заболевшего коллегу

Леся Никитюк. Фото: Instagram
Леся Никитюк. Фото: Instagram

Съемки игрового шоу "Хто зверху?" закалили капитана женской команды настолько, что на прямой радиоэфир сегодня она приехала в купальнике.  "После Притулы мне бояться больше нечего!"  – смеется Леся Никитюк.

Как рассказала ведущая Нового канала, накануне ей позвонили с "Люкс ФМ" и очень попросили заменить заболевшего коллегу. Леся решила не только помочь друзьям и спасти эфир, но и зажечь.

"Мы все ждем лета, хотим развлечений, коктейлей, у нас зимняя хандра, – улыбается она. – Поэтому я решила обыграть это приглашение и подарить всем кусочек лета".

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Леся Никитюк
Фото: Instagram

"Не скажу, что было холодно или непривычно в новом амплуа, – говорит Леся. – На "Хто зверху?" мы меняем кучу образов в течение одного съемочного дня! У нас там все герои и ведущие – суперсорвиголовы. Поэтому купальник среди наших снегов – легко! К тому же, меня грела музыка и теплая атмосфера".

Ранее Леся Никитюк рассказала о дружбе с Павло Зибровым и об отношениях в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, Леся Никитюк поделилась секретами красоты.
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"Сегодня"

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