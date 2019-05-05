Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леся Никитюк призналась, что мешает ей стоить личную жизнь

Украинская ведущая поведала о самом важном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В феврале звезда украинского телевидения Леся Никитюк рассталась со своим бойфрендом. Об этом девушка сообщила в своем Instagram и никогда не давала комментариев журналистам по поводу этой ситуации. Впервые Леся приоткрыла завесу тайны, и рассказала, что попортило ее личную жизнь, говорится в "Светской жизни"

Так, Никитюк в привычной для себя манере неоднозначно отшутилась на вопрос Кати Осадчей о том, почему они с молодым человеком приняли решение разорвать отношения. "Я бриллиант, он бриллиант. Наши огранки пока что точатся", – ответила она. 

Леся также добавила, что публичная жизнь всегда будет одной из причин тяжелых отношений. "Потому что когда ты где-то отдыхаешь, люди, которые вокруг тебя, могут налететь и начать фотографировать. К этому привыкнуть обычному человеку очень трудно. Но это не основная причина разрыва", – рассказала она.  

При этом Леся Никитюк говорит, что готова к свадьбе, и даже знает, в каком платье пойдет под венец. "Я люблю такие платья, чтобы корсет красиво обтягивал талию, а низ – весь летящий", – мечтательно поделилась деталями знаменитость. 

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась селфи со знаменитым певцом, которого случайно встретила в аэропорту.

Мы также писали о том, что ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры".

Смотрите видео о том, как поддержать страсть в отношениях:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк отличилась во время пасхальной службы: видео Поклонники в шоке: Леся Никитюк решила разыграть свой автомобиль ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса
ведущая леся никитюк
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

Вчера, 15:36Техно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

Вчера, 15:15Fun

Радоница 2019: традиции и приметы

Вчера, 15:04Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 07:57Food

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

3 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

3 маяTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

3 маяFun

Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяFood

Без майонеза: рецепт полезного салата из курицы и овощей

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяШоу-бизнес

Меган Маркл уже родила: почему все так считают?

2 маяFun

Родительские субботы 2019: календарь поминальных дней на год

2 маяШоу-бизнес

Потап признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Новости партнеров

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019
Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019
Скачки, дождь и откровенные наряды девушек
Скачки, дождь и откровенные наряды девушек
Надежда Сысоева снялась топлес
Надежда Сысоева снялась топлес