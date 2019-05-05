Леся Никитюк призналась, что мешает ей стоить личную жизнь

Украинская ведущая поведала о самом важном

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В феврале звезда украинского телевидения Леся Никитюк рассталась со своим бойфрендом. Об этом девушка сообщила в своем Instagram и никогда не давала комментариев журналистам по поводу этой ситуации. Впервые Леся приоткрыла завесу тайны, и рассказала, что попортило ее личную жизнь, говорится в "Светской жизни".

Так, Никитюк в привычной для себя манере неоднозначно отшутилась на вопрос Кати Осадчей о том, почему они с молодым человеком приняли решение разорвать отношения. "Я бриллиант, он бриллиант. Наши огранки пока что точатся", – ответила она.

Леся также добавила, что публичная жизнь всегда будет одной из причин тяжелых отношений. "Потому что когда ты где-то отдыхаешь, люди, которые вокруг тебя, могут налететь и начать фотографировать. К этому привыкнуть обычному человеку очень трудно. Но это не основная причина разрыва", – рассказала она.

При этом Леся Никитюк говорит, что готова к свадьбе, и даже знает, в каком платье пойдет под венец. "Я люблю такие платья, чтобы корсет красиво обтягивал талию, а низ – весь летящий", – мечтательно поделилась деталями знаменитость.

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась селфи со знаменитым певцом, которого случайно встретила в аэропорту.

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