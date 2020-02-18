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Леся Никитюк рассекретила свои параметры, и это не 90-60-90

Поклонники телеведущей удивлены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Телеведущая Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая взбудоражила публику кардинально новым образом, разоткровенничалась с подписчиками и назвала свой рост, вес и объемы.

Леся Никитюк выпустила первую сольную песню. Детали в сюжете:

По словам телеведущей, окружающие постоянно акцентируют внимание на ее высоком росте. Чтобы избежать вопросов касательно фигуры, Леся Никитюк решила назвать свои параметры в Instagram. Выяснилось, что рост Леси – 180 сантиметров, объем груди – 90, обхват талии – 68, бедер – 100.

"Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год!) мне говорят одну и ту же фразу!! "Ого! Вы такая высокая!". Серьезно?! Это первое, что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... Просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги (40,41), объем груди 90, талия 68, бедра 100! И самое главное... мизинец 4 сантиметра", – написала шоувумен.

Леся Никитюк в купальнике
Леся Никитюк в купальнике
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчица решила уточнить, сколько килограммов весит Леся Никитюк при таких параметрах. Телеведущая отметила, что ее вес составляет 66 килограммов.

Ранее мы также писали, что Леся Никитюк показала пикантное пляжное фото и насмешила поклонников подписью к нему.

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