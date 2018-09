Леся Никитюк рассказала, как попасть в шоу-бизнес

Телеведущая не перестает радовать поклонников чувством юмора

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesianikituk

В воскресенье, 23 сентября, состоялся пятый эфир проекта "Танцы со звездами". Звездные участники рассказали истории из жизни, которые помогли им прийти к успеху или полностью поменяли их судьбу, так как темой эфира стал "Год, который изменил жизнь". Леся Никитюк рассказала историю о том, как из старшего реквизитора на шоу "Голос страны" она доросла до известной телеведущей.

Так, на звездном балконе после выступления Лесю встретили две ее бывшие коллеги, одна из которых поинтересовалась у ведущей, как же попасть в шоу-бизнес.

"Девочки, что я могу сказать. Швабру нужно использовать по назначению. Берете швабру, не нужно ею мыть, просто берете, ставите и All that I have is all that you've given me (поет)", – забавно ответила Леся.

Смотрите с 9-й минуты 44-й секунды.

