Леся Никитюк рассказала о состоянии после капельницы

Телеведущая вернулась к привычному образу жизни

Телеведущая Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

18 марта стало известно о госпитализации Леси Никитюк. Телеведущая попала в больницу под капельницу. Отметим, Леся сообщила, что сама не знает причины плохого самочувствия, однако заверила поклонников в скором выздоровлении.

А сегодня, 19 марта, Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала story, на котором позирует с наращенными волосами в гримерке, и поставила хэштег "Хто проти блондинок". Судя по всему, телеведущая вновь приступила к съемкам программы.

"Мне уже лучше) Спасибо всем, кто волновался! Обнимаю!", – написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк приступила к съемкам после капельницы Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, телеведущая успела побывать в гостях у Андре Тана, где примеряла солнцезащитные очки из новой коллекции дизайнера.

Напомним, незадолго до того, как Леся Никитюк попала под капельницу, Алексей Дурнев сообщил на своей странице в Instagram, что телеведущая позвонила ему с просьбой не пиариться на ее имени в программе "Дурнев смотрит сторис". Однако Леся Никитюк рассказала свою версию ситуации.

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