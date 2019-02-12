Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Ведущая не хочет комментировать ситуацию

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поделилась с подписчиками грустной новостью - украинская ведущая рассталась со своим возлюбленным. Об этом Леся сообщила на своей странице в Instagram.

Ведущая разместила фото, на котором она сидит в плетеном кресле под пальмой, а соседнее кресло – пустует.

"Хочется что-то разумное написать ... типа: Мы разошлись как в море корабли... но при данной ситуации достаточно...Разошлись. Все. Журналисты, радуйтесь ... новый информационный повод. скажу наперед – no comment", – написала Леся и добавила хештег "сосед" – именно так она называла своего молодого человека.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Леся .... оставайся такой, какая ты есть! Обожаю тебя! Успехов тебе!", "Значит впереди лучшее ждет. Пусть будет так!", "Всегда восхищался как ты хранишь свою личную жизнь! Леся – ты настоящая Леди! Всех благ тебе!", "Значит это был не ее мужчина и он еще впереди!", "Лучшее только впереди", "Это лишь глава жизни, которая закончилась. И теперь начнется новая", – написали поклонники Леси в комментариях к фото.

Ранее Леся Никитюк показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любимым после киевского "Борисполя".

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде.

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