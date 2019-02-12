Леся Никитюк рассталась с возлюбленным
Ведущая не хочет комментировать ситуацию
Леся Никитюк поделилась с подписчиками грустной новостью - украинская ведущая рассталась со своим возлюбленным. Об этом Леся сообщила на своей странице в Instagram.
Ведущая разместила фото, на котором она сидит в плетеном кресле под пальмой, а соседнее кресло – пустует.
"Хочется что-то разумное написать ... типа: Мы разошлись как в море корабли... но при данной ситуации достаточно...Разошлись. Все. Журналисты, радуйтесь ... новый информационный повод. скажу наперед – no comment", – написала Леся и добавила хештег "сосед" – именно так она называла своего молодого человека.
"Леся .... оставайся такой, какая ты есть! Обожаю тебя! Успехов тебе!", "Значит впереди лучшее ждет. Пусть будет так!", "Всегда восхищался как ты хранишь свою личную жизнь! Леся – ты настоящая Леди! Всех благ тебе!", "Значит это был не ее мужчина и он еще впереди!", "Лучшее только впереди", "Это лишь глава жизни, которая закончилась. И теперь начнется новая", – написали поклонники Леси в комментариях к фото.
Ранее Леся Никитюк показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любимым после киевского "Борисполя".
Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде.
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