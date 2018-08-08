Леся Никитюк разместила веселый ролик и подтвердила участие в популярном шоу
Ведущая опубликовала видео в соцсети
Известная ведущая Леся Никитюк недавно опубликовала нежное фото в Instagram и заинтриговала своих поклонников участием в шоу "Танці з зірками". Сегодня Леся разместила очень веселый ролик в сети и подтвердила то, что она – новая участница танцевального проекта.
"Все!!!!! Я ЙДУ НА "Танці з зірками" І тепер #танціззіркамиchallenge переходить до Аретема Гагаріна та Оксани Марченко. Ребята, я не знаю или справлюсь с этим, но я знаю что вы в меня верите и это самое главное! Уверена что будет весело... ну или не будет", – подписала видео Леся.
Напомним, Леся Никитюк приняла участие во всемирном флешмобе. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором выпрыгивает из едущего автомобиля и начинает танцевать, двигаясь вслед за авто под песню известного американского рэпера Дрейка In my feelings.
Ранее Леся Никитюк представила сразу три вечерних образа.