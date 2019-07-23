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Леся Никитюк снова станет ведущей тревел-шоу: подробности

Украинская ведущая будет путешествовать по Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно завела Instagram-аккаунт для своей собаки, сделала неожиданное заявление – совсем скоро поклонники ее могут увидеть в качестве ведущей в новом тревел-шоу. Отметим, что с момента программы "Орел и решка" прошло уже три года и только сейчас звезда впервые заговорила о новом проекте. 

Смотрите, как Леся Никитюк шокировала Instagram:

Никаких подробностей Леся Никитюк не раскрыла, написав лишь на своей странице в Instagram, что съемки нового проекта уже начались. Но, редакции Сегодня.Lifestyle удалось узнать от проверенного источника, что новая программа будет называться "Маршрутка", а сама Леся собирается колесить по территории Украины. 

"Ребятки, приветики! Очень много от вас сообщений, не падаю ли я еще от усталости? Не падаю! Живу творчеством! И сегодня мы начали снимать еще один новый проект. Да, я возвращаюсь в тревел!" — призналась телеведущая.

К слову, ранее 31-летняя Леся Никитюк порадовала подписчиков фотографией в купальнике. Звезда опубликовала обнаженный снимок из Флоренции, во время отдыха перед свадьбой Регины Тодоренко и Влада Топалова. 

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