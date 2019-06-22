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Леся Никитюк станет ведущей нового развлекательного шоу: подробности

Съемки проекта уже стартовали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:13
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая недавно показала аппетитные формы, станет ведущей нового развлекательного шоу на одном из популярных телеканалов страны. Как сообщила сама звезда, съемки проекта уже начались.

Смотрите, как Леся Никитюк шокировала фанатов:

На своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько фото в розовом платье с пышной юбкой. В описании к публикации ведущая обрадовала своих поклонников новостью. "Сегодня мы с командой начали снимать новое шоу для вас)) Хоть мне и не легко...ведь мы только закончили работу над сезоном #хтозверху...но я справлюсь...благодаря капельницам) Це Буде шалено", – написала Никитюк.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Известно, что проект получил название "Шалена зірка". Шоу станет более музыкальной версией проекта "Хто зверху", в котором также принимает участие Леся.

В новой программе приглашенные звезды украинского шоу-биза будут петь, танцевать и пробовать себя в роли актеров. Помогать им в этом будет Леся Никитюк, которая известна украинскому зрителю своим мастерством перевоплощения и чувством юмора.

Напомним, что ранее ведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи о новом бойфренде.

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