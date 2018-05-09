Леся Никитюк в бикини похвасталась отдыхом в Каннах

Ведущая стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской героини третьей части "Монстров на каникулах"

Леся Никитюк. Фото: Instagram

Телеведущая Леся Никитюк поделилась фото из очередного путешествия. Сейчас Леся проводит время на Лазурном берегу Франции.

На пляже Никитюк продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике и пожаловалась на высокие цены.

"На пляжах Канн почти никого нет. Не знаю почему! Может дороговато (30-50€ за человека), а может, идет подготовка к открытию #cannesfilmfestival2018. Думаю первый вариант", – подписала кадр звезда.

Леся Никитюк Фото: Instagram

Леся Никитюк Фото: Instagram

Леся Никитюк Фото: Instagram

Напомним, в перерывах между съемками шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк успела выпустить линейку скрабов для тела, показать маме Италию и озвучить мультфильм знаменитой серии Sony Pictures Animation. Леди Ле стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской героини третьей части "Монстров на каникулах".

"Мгновенный" дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, что ее пригласили на мировую презентацию "Монстров на каникулах: 3" в Канны.