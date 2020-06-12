Леся Никитюк в коротких шортах показала, как придерживается диеты: видео
Ведущая позабавила фолловеров неожиданной выходкой
Звезда украинского телевидения Леся Никитюк, которая на днях в коротком платье упала со ступенек, позабавила Сеть ироничным видео. Артистка показала, как придерживается диеты, опубликовав короткое видео в своем профиле в Instagram.
Не секрет, что Леся следит за своей фигурой. Девушка регулярно демонстрирует результаты похудения в социальной сети, а недавно восхитила фотографией на пляже.
На этот раз Никитюк затронула тему интервальной диеты. В ролике, опубликованном в Instagram, она подходит к холодильнику, открывает его пританцовывая, и буквально набрасывается на еду.
"Интервальная диета: когда окно питания закроется через 5 минут", – объяснила свои действия ведущая.
На Лесе короткие джинсовые шорты, акцентирующие внимание на ее стройных ногах, и белая не менее короткая майка.
Подписчики оценили старание Никитюк в комментариях: "Леся, ты как всегда", "Лучшая!", "Как я вас понимаю!", "Ноги огонь".
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