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Леся Никитюк в коротких шортах показала, как придерживается диеты: видео

Сегодня, 10:19

Ведущая позабавила фолловеров неожиданной выходкой

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк, которая на днях в коротком платье упала со ступенек, позабавила Сеть ироничным видео. Артистка показала, как придерживается диеты, опубликовав короткое видео в своем профиле в Instagram.

Не секрет, что Леся следит за своей фигурой. Девушка регулярно демонстрирует результаты похудения в социальной сети, а недавно восхитила фотографией на пляже.

На этот раз Никитюк затронула тему интервальной диеты. В ролике, опубликованном в Instagram, она подходит к холодильнику, открывает его пританцовывая, и буквально набрасывается на еду.

"Интервальная диета: когда окно питания закроется через 5 минут", – объяснила свои действия ведущая.

INSTAGRAM

На Лесе короткие джинсовые шорты, акцентирующие внимание на ее стройных ногах, и белая не менее короткая майка.

Подписчики оценили старание Никитюк в комментариях: "Леся, ты как всегда", "Лучшая!", "Как я вас понимаю!", "Ноги огонь".

О первой сольной песне Леси Никитюк узнайте в сюжете:

Не только Леся Никитюк любит танцевать на камеру. Недавно солистка KAZKA Александра Зарицкая станцевала в нижнем белье на балконе. Ролик девушка посвятила всем своим хейтерам.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую.

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