Леся Никитюк в коротком платье упала со ступенек, но вышла из ситуации с юмором

Ведущая поделилась с фолловерами неожиданными кадрами

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно рассекретила свои параметры, показала забавные кадры, на которых запечатлена в неудобной позе. Артистка упала со ступенек, и этот момент был заснят на камеру. Как всегда неунывающая Никитюк вышла из этой ситуации с юмором.

Напомним, что ранее Леся Никитюк заговорила о своем тайном мужчине. Телезвезда обмолвилась, что в ее жизни есть близкий мужчина, которого она может назвать и бывшим, и нынешним, и даже постоянным.

Смотрите в сюжете о первой сольной песне Леси Никитюк:

В профиле Леси Никитюк часто появляются снимки, на которых она демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. На этот раз в кадре знаменитость предстала в не менее эффектном луке, но в неожиданной позе.

Так, для очередного выхода Никитюк надела довольно короткое платье, которым подчеркнула свои длинные ноги. Но случился казус, и во время падения со ступенек знаменитости наряд едва не обнажил ее пикантные места.

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Несмотря на падение, Леся осталась в хорошем настроении и в свойственной для себя манере подписала фото: "Звезда упала. Загадывайте желание".

Поклонники поддержали любимицу в комментариях. "Леся как обычно", "Люблю вас, приколистка!", "Леся, ваша аура отражается в каждой фотографии", – пишут пользователи.

Ранее, чтобы вдохновить фолловеров работать надо собой, Леся Никитюк в бикини показала стройные ноги.

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