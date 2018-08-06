Леся Никитюк в нежном образе заинтриговала поклонников

Ведущая намекнула на участие в популярном шоу

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в нежном образе: "Прівєєєєєєтіки! Скоро новый проект! Как думаете, какой?", – подписала фото ведущая.

На снимке Леся позирует в топе с цветами и оригинальными рукавами, а в руках держит букет в тон наряду.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники ведущей предположили, что Никитюк примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". И это, скорее всего правда, ведь певица Злата Огневич, которая объявила о своем участии в шоу передал "эстафету" именно Лесе.

Напомним, Леся Никитюк приняла участие во всемирном флешмобе. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором выпрыгивает из едущего автомобиля и начинает танцевать, двигаясь вслед за авто под песню известного американского рэпера Дрейка In my feelings.

Ранее Леся Никитюк представила сразу три вечерних образа.