Леся Никитюк в нежном образе заинтриговала поклонников
Ведущая намекнула на участие в популярном шоу
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в нежном образе: "Прівєєєєєєтіки! Скоро новый проект! Как думаете, какой?", – подписала фото ведущая.
На снимке Леся позирует в топе с цветами и оригинальными рукавами, а в руках держит букет в тон наряду.
Поклонники ведущей предположили, что Никитюк примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". И это, скорее всего правда, ведь певица Злата Огневич, которая объявила о своем участии в шоу передал "эстафету" именно Лесе.
Напомним, Леся Никитюк приняла участие во всемирном флешмобе. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором выпрыгивает из едущего автомобиля и начинает танцевать, двигаясь вслед за авто под песню известного американского рэпера Дрейка In my feelings.
Ранее Леся Никитюк представила сразу три вечерних образа.