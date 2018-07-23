Леся Никитюк выпрыгнула из машины, приняв участие в мировом флешмобе: поклонники оценили

Украинская телеведущая приняла участие во флешмобе #kiki

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк приняла участие в мировом флешмобе #kiki. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором выпрыгивает из едущего автомобиля и начинает танцевать, двигаясь вслед за авто под песню известного американского рэпера Дрейка In my feelings.

"Мой вариант мирового флэшмоба! Был вариант ещё провалиться в люк...но мы не нашли", – подписала публикацию Леся.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Июл 2018 в 11:29 PDT

Поклонники пришли в восторг от видеоролика Леси и одобрительно отметили ее танцы и пластику: "Леся, ты лучшая!", "Ты как всегда огонь", "Леся, красава!!!! Настроение подняла!!", "Самый крутой вариант", "Лучшее, что я видела", "Леся, ты суперзвезда!", "Класс", "Леся, жги", "Леся – море позитива!", "Круто, Леся! Вы очень пластичная", "Почему ты такая смешная!!???", – написали в комментариях пользователи.

Отметим, что флешмоб #kiki сейчас очень популярен в сети, однако опасен. Все началось с того, что рэпер Дрейк выпустил клип, где признался в любви своей девушке Кики.

Но его поклонники решили, что музыкант сделал это неубедительно и стали выкладывать собственные видеозаписи с хештегами #inmyfeelings и #kiki. На видео они выбегают из своих машин и параллельно с едущей машиной исполняют танец под песню Дрейка. Однако не все попытки оказывались удачными: многие участники травмировались, а некоторых даже сбила машина. Эти видео можно посмотреть в Instagram по хештегу #kiki.

Ранее Леся Никитюк представила сразу три вечерних образа. Кроме того мы сообщали, что Леся Никитюк рассказала, как влюбила в себя Дракулу. В третьей части "Монстров на каникулах" телеведущая озвучила капитана круизного лайнера Эрику.