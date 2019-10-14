Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Курьезный ролик появился в Instagram звезды и уже собрал больше 200 тысяч просмотров

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская юмористка, ведущая развлекательных шоу Леся Никитюк, недавно кардинально изменившая имидж, записала смешную пародию на свою коллегу Ольгу Гарасимюк, которая вела в конце 1990-х известную телевизионную программу "Без табу". Курьезный ролик появился в Instagram звезды.

Где Леся Никитюк провела это лето, смотрите в сюжете:

"Ты никогда не крутил хвоста корове? Никогда не ездил в плацкарте? Ты из столицы, но никогда не был в деревне? Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL. Публикуйте свои фото или видео хэштегом #TODAYIWILL, тегни и подпишись на @glo_ukraine, чтобы выиграть возможность стать частью моего нового трека, который я запишу вместе с 10 самыми яркими участниками челленджа", – написала в описании к видео Леся Никитюк, отметив, что 25 октября она объявит результаты и пригласим самых креативных участников на запись песни.

INSTAGRAM

Видела ли пародию Ольгу Гарасимюк, пока не известно, однако ролик уже собрал больше 215 тысяч просмотров и сотни комментариев. "Леся молодец, когда тебя слушаю, всегда смеюсь, спасибо за позитив", – отметила одна из подписчиц Никитюк.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.

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