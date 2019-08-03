Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
Ведущая приняла участие в необычной фотосессии
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала звездой нового тревел-шоу, взбудоражила сеть откровенным снимком. Артистка опубликовала неожиданное фото в Instagram.
Смотрите видео о новом проекте Леси Никитюк:
Как сообщила Никитюк, она приняла участие в фотосессии для журнала "Печерская Ассамблея".
"Если что, я мучного не ела", – подписала фотографию ведущая. На снимке Леся позирует, лежа на кухонном столе. Перед ней стоит пирог с вишнями, который очень контрастно и гармонично смотрится с глубоким декольте Никитюк.
В комментариях к публикации фанаты восхищаются красотой звезды, а радио- и телеведущий Слава Демин не постеснялся оставить такой комментарий: "Ухх! Какие набухлые вишни".
Известно, что в интервью изданию Леся вспомнила о своих предыдущих шоу, рассказала о комплексах, а также о том, где найти идеального мужчину.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк удивила фолловеров снимком на тюке сена.
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