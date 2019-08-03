Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото

Ведущая приняла участие в необычной фотосессии

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала звездой нового тревел-шоу, взбудоражила сеть откровенным снимком. Артистка опубликовала неожиданное фото в Instagram.

Смотрите видео о новом проекте Леси Никитюк:

Как сообщила Никитюк, она приняла участие в фотосессии для журнала "Печерская Ассамблея".

2 Авг 2019 в 8:20 PDT INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

"Если что, я мучного не ела", – подписала фотографию ведущая. На снимке Леся позирует, лежа на кухонном столе. Перед ней стоит пирог с вишнями, который очень контрастно и гармонично смотрится с глубоким декольте Никитюк.

В комментариях к публикации фанаты восхищаются красотой звезды, а радио- и телеведущий Слава Демин не постеснялся оставить такой комментарий: "Ухх! Какие набухлые вишни".

Известно, что в интервью изданию Леся вспомнила о своих предыдущих шоу, рассказала о комплексах, а также о том, где найти идеального мужчину.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк удивила фолловеров снимком на тюке сена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram