Леся Никитюк засветилась в неприлично коротком мини-платье

Звезда опубликовала новое фото в Instagram

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая и любимица зрителей Леся Никитюк, которая недавно попала в больницу под капельницу, подтвердила, что с ней уже все хорошо. Шоувумен вернулась к работе и проводит все свое время на съемках шоу, успевая примерить яркие и эффектные образы.

Так, на своей странице в Instagram звезда экранов опубликовала новое фото в смелом наряде – Леся позировала в ярко-синем блестящем мини-платье, облегающий фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Длинные волосы она завязала в высокий хвост.

"Нічого не пишу...нема часу... просто лайкайте", – с юмором прокомментировала публикацию ведущая.



INSTAGRAM (@lesia_nikituk) 22 Мар 2019 в 6:34 PDT

"Королева дискотеки", "Шикарная девочка", "Просто зірочка", "Боже, яка ти красуня. Люблю тебе сонечко", "Ничего, мы вас и так очень любим!!!", "Это называется "секса вам в ленту", "Слов нет. Красотка!", "Куколка!", – пишут пользователи сети.

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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