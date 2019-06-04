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Летние подработки: Светлана Вольнова копала картошку, а DJ NANA продавала яблоки

Украинские звезды признались, как зарабатывали свои первые деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Украинские звезды рассказали, как зарабатывали первые деньги
Украинские звезды рассказали, как зарабатывали первые деньги
Фото: instagram.com/diva_volnova/

Сегодня сложно представить, как украинские звезды раздают флаеры, моют машины или, например, возятся на грядке. Но все это было и в их жизни, ведь в подростковом возрасте чего не сделаешь, чтобы заработать карманные деньги. В эксклюзивном репортаже для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", Дядя Жора, Светлана Вольнова, Евгений Кот и DJ NANA рассказали, как зарабатывали свои первые в жизни гонорары.

В эксклюзивном видео смотрите, что делали украинские селебрити в детских лагерях:

Так, у светской львицы Светланы Вольновой летние подработки были не из легких. "У меня была большая трудовая деятельность, связанная с бизнесом моей бабушки. Меня посылали в деревню, где я сажала и копала картошку, ходила за грибами и ягодами. Я должна была вскопать грядки, и я умею косить. То есть у меня была такая бабушка-помещица, что мама дорогая!", – рассказала актриса в эфире телеканала "Україна".

Продюсер и шоумен Дядя Жора работал у родственников и оставил об этом не совсем положительные воспоминания. "Дед говорил: "Вот яблочки собрать, вот арбузики полить" и всегда ставил какую-то мотивацию. Озвучивал некую сумму денег. И это были большие деньги – 50 гривен. Но в конце лета оказывалось, что дед нас разводил, говорил: "Вот тебе 10, а 40 отдам следующим летом", – поделился Дядя Жора.

Дядя Жора Фото: instagram.com/dyadya_jora

Танцор Евгений Кот уже в юном возрасте не пренебрегал ни одной возможностью заработать копейку. "Я зарабатывал еще и во время учебы. Если у меня была неделя с пятерками, то от отца я получал 2 гривны. А летом мы с братом мыли машины. Ведра, пару тряпок и вперед!", – признался Евгений.

Евгений Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

А вот DJ NANA уверена, что главное в первых подработках – совсем не деньги, ведь такая работа стала для нее источником вдохновения. "На каникулах я с бабушкой на базаре продавала яблоки. Потом я поняла, что на рынке можно еще чем-то торговать и стала готовили икебаны из разных веточек. Делала корзинки и говорила: "Купите 5 яблок и получите корзинку в подарок", – комментирует свой первый заработок DJ NANA.

Dj NANA Фото: instagram.com/anastasia_domination

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Накануне экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко, больше известная как DJ NANA, примерила образ голливудской звезды Мэрилин Монро

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