Лето в разгаре: ТОП-10 звездных красоток в купальниках
Настя Каменских, Леся Никитюк, Ирина Федишин и другие звезды показали, как подготовились к лету
Лето в самом разгаре, и если вы до сих пор не в восторге от отражения в зеркале, мы подготовили фотоподборку, которая точно вдохновит на перемены к лучшему.
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Настя Каменских, Леся Никитюк, Лилия Ребрик и другие знаменитости уже успели показать, как подготовились к пляжному сезону. Смотрим и вдохновляемся!
Настя Каменских
Сразу после свадьбы, в мае, Настя Каменских и Потап отправились в Турцию, где провели медовый месяц. А летом певица показала фигуру на снимке у бассейна.
Леся Никитюк
Телеведущая отправилась на свадьбу к Регине Тодоренко и не упустила возможности сделать яркий снимок в Италии.
Лилия Ребрик
А вот Лилия Ребрик имеет возможность насладиться летом во время работы. Актриса приняла участие в очередных съемках и продемонстрировала аппетитные формы.
Оля Полякова
Певица превзошла своих звездных коллег и показала сексуальный кадр, на котором полностью обнажилась.
Слава Каминская
Статус – в активном поиске! После развода артистка демонстрирует свою бурную жизнь и, конечно, подтянутую фигуру. Правда, подписчики в очередной раз обвинили Славу Каминскую в использовании фотошопа.
Анна Седокова
Откровенные снимки часто встречаются на странице Анны Седоковой в Instagram. Этот соблазнительный кадр сделан в Греции:
Надя Дорофеева
Фигура солистки группы "Время и стекло" – пример для многих девушек. В новой съемке Надя Дорофеева поучаствовала в манящем красном бикини.
Ирина Федишин
Певица уже успела отдохнуть в Турции с мужем и показала подтянутую фигуру. К слову, Ирина Федишин родила двоих детей.
Наталья Могилевская
В последнее время Наталья все чаще демонстрирует довольно откровенные кадры. Так или иначе, поклонники рады, что артистка разрушает границы.
MARUV
Несмотря на эпатажные образы, MARUV впервые показала снимок в бикини и впечатлила подписчиков подтянутой фигурой.
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