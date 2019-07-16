Лето в разгаре: ТОП-10 звездных красоток в купальниках

Настя Каменских, Леся Никитюк, Ирина Федишин и другие звезды показали, как подготовились к лету

Звезды в купальниках Фото: Instagram.com

Лето в самом разгаре, и если вы до сих пор не в восторге от отражения в зеркале, мы подготовили фотоподборку, которая точно вдохновит на перемены к лучшему.

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Настя Каменских, Леся Никитюк, Лилия Ребрик и другие знаменитости уже успели показать, как подготовились к пляжному сезону. Смотрим и вдохновляемся!

Настя Каменских

Сразу после свадьбы, в мае, Настя Каменских и Потап отправились в Турцию, где провели медовый месяц. А летом певица показала фигуру на снимке у бассейна.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/kamenskux

Леся Никитюк

Телеведущая отправилась на свадьбу к Регине Тодоренко и не упустила возможности сделать яркий снимок в Италии.

Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Италии Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лилия Ребрик

А вот Лилия Ребрик имеет возможность насладиться летом во время работы. Актриса приняла участие в очередных съемках и продемонстрировала аппетитные формы.

Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/5

Оля Полякова

Певица превзошла своих звездных коллег и показала сексуальный кадр, на котором полностью обнажилась.

Оля Полякова полностью обнажилась Фото: instagram.com/polyakovamusic

Слава Каминская

Статус – в активном поиске! После развода артистка демонстрирует свою бурную жизнь и, конечно, подтянутую фигуру. Правда, подписчики в очередной раз обвинили Славу Каминскую в использовании фотошопа.

Слава Каминская в купальнике Фото: instagram.com/babaslavka

Анна Седокова

Откровенные снимки часто встречаются на странице Анны Седоковой в Instagram. Этот соблазнительный кадр сделан в Греции:

Анна Седокова показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/annasedokova

Надя Дорофеева

Фигура солистки группы "Время и стекло" – пример для многих девушек. В новой съемке Надя Дорофеева поучаствовала в манящем красном бикини.

Надя Дорофеева в купальнике Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ирина Федишин

Певица уже успела отдохнуть в Турции с мужем и показала подтянутую фигуру. К слову, Ирина Федишин родила двоих детей.

Ирина Федишин в купальнике Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Наталья Могилевская

В последнее время Наталья все чаще демонстрирует довольно откровенные кадры. Так или иначе, поклонники рады, что артистка разрушает границы.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

MARUV

Несмотря на эпатажные образы, MARUV впервые показала снимок в бикини и впечатлила подписчиков подтянутой фигурой.

MARUV показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее мы также писали, что Кайли Дженнер поделилась фото, на котором позирует полностью обнаженной.

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