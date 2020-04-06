Лев Лещенко вылечился от COVID-19 и показал, как выглядит после болезни: фото

Певца уже выписали из больницы в Коммунарке

24 марта российский певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Через три дня диагноз подтвердился, а сам артист попал в реанимацию. Но сегодня, 6 апреля, артиста вместе с его супругой Ириной выписали из больнице в Коммунарке. А сам Лев на своей странице в Instagram заявил, что поборол опасный недуг. Правда, по словам 78-летнего певца, у него еще остались признаки воспаления легких и он продолжит курс лечения дома.

"Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья", – написал Лещенко под опубликованным фото с медиками.

Лев Лещенко вылечился от коронавируса Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Напомним, что Лещенко заразился коронавирусом во время гастролей в США. После возвращения в Россию он уже чувствовал себя плохо, но это не помешало артисту посетить несколько публичных мероприятий. Так, он присутствовал на дне рождении сестры Игоря Крутого.

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Звездная коллега Льва Лещенко – певица Жасмин – и вовсе шокировала признанием о том, что несколько месяцев назад переболела коронавирусом. Российская исполнительница думала, что у нее грипп.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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