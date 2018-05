"Ліга зірок": Даша Астафьева в мини-платье преодолела свой страх прямо на сцене

Певица проехалась на мотоцикле в компании красивой девушки

Во время съемок масштабного шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в эту субботу, 26 мая, в 18:00, певица, актриса и модель Даша Астафьева решилась побороть свой страх.

Каждый выход в свет Даши Астафьевой – яркий и запоминающийся. Однако во время съемок концерта "Ліга зірок", организованный телеканалом "Украина", певица превзошла саму себя: она не только предстала в новом образе – блондинки, но и прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.

"Когда мне сказали, что во время моего выступления на сцене будет мотоцикл, сначала испугалась. Но решила побороть свой страх и проехаться на мотоцикле в компании красивой девушки", – рассказала Даша в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Увидеть эффектное выступление Даши Астафьевой в новом образе вы сможете уже 26 мая в эфире канала "Украина".

Даша Астафьева Фото: телеканал "Украина"

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители –Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен.

Джон Ньюмен получил мировую славу после того, как его дебютный сингл Love Me Again возглавил хит-парад Великобритании и стал мегахитом во всем мире, а видеоклип на эту песню собрал почти 600 миллионов просмотров на Youtube. Также Джон Ньюмен известен по песням Give Me Your Love и Losing Sleep, а коллаборация с известным музыкантом и ди-джеем Кельвином Харрисом Blame вновь подорвала мировые хит-парады. В марте этого года Ньюмен выпустил новый зажигательный сингл под названием Fire In Me, который войдет в будущий альбом певца.

Смотрите масштабное шоу "Ліга зірок" на телеканале "Украина" в эту субботу, 26 мая, в 18:00, а сразу после него – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018.

