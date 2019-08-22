Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус

Звездная пара все же решила официально расторгнуть брак

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

Еще несколько недель назад американская певица Майли Сайрус первой заговорила о разрыве брака с супругом Лиамом Хемсвортом. После этого звезду подловили за поцелуями с девушкой, более того, Майли даже познакомила новую возлюбленную с мамой. Такого поворота событий и давления прессы не выдержал ее супруг и первым подал документы на развод.

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Отметим, что до этого в СМИ просочилась информация, будто звездные супруги пока официально расторгать брак не собираются, а лишь поживут отдельно друг от друга. Но, как сообщает TMZ, голливудский актер Лиам уже подал все необходимые документы в один из судов Лос-Анджелеса.

Рассмотрение дела, вероятно, пройдет без скандалов по разделу имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт. В судебном обращении голливудского актера стандартная формулировка причины развода - "непримиримые разногласия".

Напомним, что на днях Майли Сайрус с возлюбленной шокировали фанатов своим откровенным поведением в клубе.

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