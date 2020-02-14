Эксклюзив

"Либо в ЗАГС, либо к черту": как супруга Павла Зиброва женила на себе певца

Марина первой предложила певцу пожениться

Украинский певец со своей супругой Фото: Иван Марчук

В рамках спецпроекта, посвященного Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у народного артиста Украины Павла Зиброва и его супруги Марины. Звездная пара прошлым летом отметила годовщину свадьбы – 25 лет! Оказалось, что предложение руки и сердца сделал не Павел, а его супруга. Более того, у молодоженов в то время не было пышной свадьбы, они просто расписались в день рождения Марины.

Смотрите полное интервью Павла Зиброва с супругой Мариной:

Звездные супруги в спецпроекте Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Павел Зибров вспоминает день их свадьбы – они просто расписались в ЗАГСе, который находился в их доме напротив. Без пышного платья и банкета, просто вдвоем.

"У нас свадьбы не было. Мы просто расписались в день рождения Марины. Напротив нашего дома была ЗАГС, мы туда зашли и нас поженили "по блату", потому что все было уже занято на два-три месяца вперед. И все. В обеденный перерыв мы официально оформили наши отношения, а вечером переоделись и пошли к гостям отмечать день рождения Марины. Во время тоста я рассказал, что мы поженились", – рассказывает Павел Зибров.

Неожиданным признанием удивила и супруга певца. Оказывается, что Марина первой предложила возлюбленному пожениться: "У меня не было свадебного платья. Мы были одеты в смокинги белого цвета. Кстати, предложение руки и сердца фактически я сделала Павлу. Просто сказала ему: "Либо ты идешь к чертовой матери, либо в ЗАГС напротив!". Он выбрал второй вариант".

Марина Зиброва Фото: Иван Марчук

Спустя пару месяцев после свадьбы, супруги обвенчались в Виннице. По словам Зиброва, им есть что вспомнить, ведь этот день был насыщенным.

"Немного позже мы обвенчались в Виннице. Мой друг детства, с которым мы учились и служили в армии, бросил музыку и стал священником. Он нас и повенчал. Во время церемонии его дети пели. Когда мы выходили из собора, дети из соседней школы прибежали. Они знали, что сегодня венчаются Зибровы, и бросили нам под ноги осенние цветы, которые сорвали с клумбы. По факту, наше венчание сорвало уроки в школе", – вспоминает артист.

Также в рамках спецпроекта Сегодня.Lifestyle ко Дню святого Валентина ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла рассказали о первом знакомстве, а также о планах на третьего ребенка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.