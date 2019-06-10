Личная жизнь больше не секрет: Киану Ривз пришел на модный показ с девушкой

Актер больше не скрывает свои отношения

Киану Ривз с художницей Александрой Гранте Фото: AFP

Известный канадский актер Киану Ривз, который недавно в одном из интервью утверждал о своем одиночестве, пришел на модный показ мужской коллекции весна/лето 2020 Saint Laurent с девушкой – художницей Александрой Гранте. К слову, актер стал новым лицом именно этого брэнда.

Смотрите видео о жизни и карьере Киану Ривза:

Обычно звезда фильмов "Джон Уик" Киану Ривз избегает подобных светских мероприятий, но на этот раз актер сделал исключение. Самым главным удивлением для прессы было то, что 54-летняя знаменитость позировала на показа вместе с художницей, которая нежно держала актера за руку.

Отметим, что именно с этой женщиной Киану приписывают роман, но пока официальных заявлений не было, можно только догадываться в каких отношениях они состоят.

Киану Ривз с Александрой Гранте на показе Saint Laurent Фото: AFP

Напомним, что 54-летний Киану Ривз ни разу не был женат. Он встречался с Дженнифер Сайм, которая погибла в апреле 2001 года в автокатастрофе. Годом ранее ребенок пары появился на свет мертворожденным. С тех пор актер не был замечен в серьезных отношениях.

Что касается его карьеры, то недавно он снялся в фильме "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум", а на YouTube-канале студии Lionsgate опубликован новый трейлер фильма с Киану Ривзом в главной роли.

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