Личные вещи вокалиста The Prodigy Кита Флинта продадут на аукционе

Вырученные средства уйдут на погашение долгов артиста

Кит Флинт Фото: AFP

Одежду и украшения фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта, который повесился 4 марта 2019 года, продадут на аукционе. Торги состоятся 7 ноября, а вырученные деньги уйдут на погашение многочисленных долгов музыканта.

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По информации ВВС, на аукционе можно будет приобрести одежду и украшения Кита Флинта, в которых артист выступал на сцене. Среди лотов также будут его мотоциклетная форма и дизайнерская мебель.

Организатором выступил кембриджский аукционный дом Cheffins Fine Art. "На аукционе будет немало интересных вещей, которые дают представление о личной жизни Кита и подчеркивают разницу между его сценическим образом и его личной жизнью", – рассказал директор аукционного дома Мартин Миллард.

Сообщается, что собранные от продажи средства пойдут на оплату долгов Кита, так как после самоубийства он оставил неоплаченные налоги, сумма которых превысила 8 миллионов долларов. Кроме того, еще до трагического события Кит выставил на продажу свой собственный паб в Эссексе The Leather Bottle, который также имел долги в размере 600 тысяч долларов.

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