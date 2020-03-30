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Личный помощник Елизаветы II заразился коронавирусом – СМИ

Королевский лакей часто контактировал с Ее Величеством

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:30

25 марта в Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза. Сама же королева Британии Елизавета II еще в начале марта вместе с супругом – принцем Филиппом – была изолирована в Виндзорском замке. Но теперь оказалось, что у личного помощника Ее Величества обнаружили коронавирус.

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По информации инсайдера издания The Sun, личный помощник Елизаветы II получил положительный результат теста на COVID-19. В обязанности мужчины входило приносить еду и напитки королеве, представление гостей, передача писем Ее Величеству, выгул собак и прочее. Елизавета II часто контактировал с инфицированным. Его имя пока не разглашается, однако инсайдер уверяет, что сейчас лакея отправили домой на самоизоляцию.

Все подробности болезни принца Чарльза смотрите в сюжете:

"Все переживают не только за себя, но и за королеву, и герцога. Если все во дворце еще не было проверено, каждый может быть инфицированным. Сейчас там чувствуется страх", – рассказал инсайдер.

Ко всему, мировые звезды соблюдают правила карантина, который внедрили во многих странах из-за пандемии коронавируса. Знаменитости в социальных сетях запустили флешмоб для того, чтобы на своем примере показать, как важно самоизолироваться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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