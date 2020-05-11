Личный тренер Адель раскрыл секрет впечатляющего похудения певицы

Исполнительнице удалось похудеть на 45 кг

5 мая Адель отпраздновала 32-й день рождения. В Instagram британская певица опубликовала фото, на котором продемонстрировала свою новую фигуру. Некоторые поклонники не сразу узнали знаменитость.

И действительно, после такого похудения певицу тяжело узнать и у многих не укладывается в голове, как можно было так похудеть. На днях личный тренер Адель опубликовал в Сети большой пост, в котором рассказал, как и зачем звезда пошла на такие изменения.

Певица Адель Фото: instagram.com/adele

Пит Джерасимо, а именно так зовут звездного тренера, утверждает, что Адель хотела похудеть исключительно ради своего здоровья. Артистка никогда не хотела привлечь внимание к своей персоне внешним видом.

"Очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в ненависти к полным людям, потому что подобные вещи искажают историю похудения Адель. Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории. Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только восстановление здоровья после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду", – написал Джерасимо.

INSTAGRAM

Он добавил, что Адель занималась с ним больше года, и процесс похудения был равномерным. Поклонникам же показалось, то певица скинула вес слишком резко потому, что она редко появляется на публике.

Почему Адель может лишиться своего состояния, узнайте в сюжете:

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