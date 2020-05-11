Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Личный тренер Адель раскрыл секрет впечатляющего похудения певицы

Исполнительнице удалось похудеть на 45 кг

Инна Петрова
Сегодня, 17:50

5 мая Адель отпраздновала 32-й день рождения. В Instagram британская певица опубликовала фото, на котором продемонстрировала свою новую фигуру. Некоторые поклонники не сразу узнали знаменитость.

И действительно, после такого похудения певицу тяжело узнать и у многих не укладывается в голове, как можно было так похудеть. На днях личный тренер Адель опубликовал в Сети большой пост, в котором рассказал, как и зачем звезда пошла на такие изменения.

Певица Адель
Певица Адель
Фото: instagram.com/adele

Пит Джерасимо, а именно так зовут звездного тренера, утверждает, что Адель хотела похудеть исключительно ради своего здоровья. Артистка никогда не хотела привлечь внимание к своей персоне внешним видом.

"Очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в ненависти к полным людям, потому что подобные вещи искажают историю похудения Адель. Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории. Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только восстановление здоровья после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду", – написал Джерасимо.

INSTAGRAM

Он добавил, что Адель занималась с ним больше года, и процесс похудения был равномерным. Поклонникам же показалось, то певица скинула вес слишком резко потому, что она редко появляется на публике.

Почему Адель может лишиться своего состояния, узнайте в сюжете:

Ранее мы писали, что Кристина Агилера похудела на 25 килограммов. Смотрите, как сейчас выглядит певица.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Видео дня: Кэти Перри в костюме слона исполнила колыбельную из "Дамбо" Оля Полякова поделилась подробностями конфликта с Лободой "Новая музыка и я": как карантин изменил Наталью Могилевскую
похудение певица Адель
Реклама

Новости партнеров

Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео
Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Це не нежить: як розпізнати рак носа на ранніх стадіях
Це не нежить: як розпізнати рак носа на ранніх стадіях

Популярные статьи

Сегодня, 13:02Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Вчера, 14:23Fun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:15Food

Как приготовить овощи на костре по-армянски

Вчера, 12:59Шоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

Вчера, 10:49Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 08:30Food

Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

Вчера, 08:07Fun

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Вчера, 07:48Fun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

9 маяШоу-бизнес

"Я не украинка": Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным высказыванием

9 маяTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

9 маяАфиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

9 маяFood

Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

9 маяEvents

Яркие открытки с 9 Мая – поздравления, проза, стихи, смс и картинки

9 маяТехно

Что было до Большого взрыва: ученые дали ответ

9 маяFood

Кулеш на костре: правильный рецепт для пикника на даче

8 маяFun

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Денис Попов против фото его девушки в купальниках
Денис Попов против фото его девушки в купальниках
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах