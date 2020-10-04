Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" растрогал проницательной румбой под хит "Скрябина" на "Танцях з зірками"

Шестой эфир шоу был посвящен украинским музыкантам

В шестом прямом эфире "Танців з зірками", который посвящен легендам украинской музыки, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цыбульская исполнили трогательный танец под известную композицию Скрябина – "Люди як кораблі". Смотрите проницательное выступление пары ниже.

На этой неделе Сергей и Яна готовили румбу. Как признался Танчинец, он очень рад танцевать под песню Андрея Кузьменко.

В номере пары были использованы технологии, благодаря которым Кузьма, а точнее, его изображение, появилось в студии шоу, создавая эффект присутствия. На экранах также были слова песни, а в самом конце танца расплакалась сама Яна Цыбульская.

За свое выступление Сергей Танчинец и Яна Цыбульская получили 34 балла от звездных судей.

В Сети идею конкурсантов оценили, назвав номер самым эмоциональным и красивым: "Просто невероятно. Слезы на глазах", "Так трогательно и прекрасно!", "Хороший выбор песни! Спасибо!".

Напомним, что ранее Сергей Танчинец предложил метод борьбы с артистами, которые выступают в России.

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