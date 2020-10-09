Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом

Сегодня, 09:33

Музыкант сравнил вирус с сильной простудой

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом. Неприятной новостью музыкант поделился на своей странице в Facebook.

Хлывнюк не стал описывать все свои симптомы. Музыкант лишь уточнил, что сейчас чувствует себя простуженным.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", – написал Андрей.

Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк
Фото: пресс-служба

В комментариях коллеги и поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Андрюша, выздоравливай скорее", – написала певица Джамала.

"Скорейшего выздоровления", "Берегите себя", "Выздоравливайте", – пишут поклонники музыканта.

Отметим, что немало украинских знаменитостей уже переболели коронавирусом. Так, COVID-19 на "Танцях з зірками" заболели Олег Винник и его партнерша по танцам Алена Шоптенко. Позже вирусом заразился и ее супруг.

Кроме этого, многие следят за тем, как протекает болезнь у певицы Камалии и ее мужа Мохаммада Захура, которому стало лишь хуже.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса: «Полностью истощает душу» Недавно родившая актриса Анна Саливанчук заразилась коронавирусом Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19
Бумбокс коронавирус Андрей Хлывнюк
Реклама

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак

Популярные статьи

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Вчера, 19:28Fun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

Вчера, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Вчера, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Вчера, 05:55Fun

Девушка с самыми длинными в мире ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса: видео

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряFun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

7 октябряШоу-бизнес

"Чертова идиотка": менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

7 октябряFun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

7 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Экс-супруг онкобольной Заворотнюк раскрыл неприятную правду
Экс-супруг онкобольной Заворотнюк раскрыл неприятную правду
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять