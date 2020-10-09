Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом

Музыкант сравнил вирус с сильной простудой

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом. Неприятной новостью музыкант поделился на своей странице в Facebook.

Хлывнюк не стал описывать все свои симптомы. Музыкант лишь уточнил, что сейчас чувствует себя простуженным.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", – написал Андрей.

Андрей Хлывнюк Фото: пресс-служба

В комментариях коллеги и поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Андрюша, выздоравливай скорее", – написала певица Джамала.

"Скорейшего выздоровления", "Берегите себя", "Выздоравливайте", – пишут поклонники музыканта.

Отметим, что немало украинских знаменитостей уже переболели коронавирусом. Так, COVID-19 на "Танцях з зірками" заболели Олег Винник и его партнерша по танцам Алена Шоптенко. Позже вирусом заразился и ее супруг.

Кроме этого, многие следят за тем, как протекает болезнь у певицы Камалии и ее мужа Мохаммада Захура, которому стало лишь хуже.

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