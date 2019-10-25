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Лидер группы "ТІК" признался, как похудел на 30 килограммов

Виктор Бронюк признался, что весил около 120 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк
Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк
Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, от чего ему пришлось отказаться, чтобы сбросить вес.

Подробности жизни Виктора Бронюка узнайте в сюжете:

По словам музыканта, в 2010-м году, когда родился его сын, он весил под 120 килограммов.

"Отработать концерт 2 часа, плюс баян, который весит 12,5 кг, вешаешь на себя и прыгаешь. Понял, что начинаю быстрее уставать", – признался Виктор Бронюк.

Тогда музыкант впервые взялся за свою внешность, чтобы быть здоровым. Теперь три раза в неделю вместе с женой ходит в спортзал. Впрочем, особой диеты не придерживается.

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"Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ – попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше", – рассказал артист.

Благодаря такому подходу, а также полному отказу от алкоголя Виктору удалось похудеть на 30 килограммов.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее группа "ТІК" представила яркое видео на песню "Злива".

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