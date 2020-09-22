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Лидер группы "ТИК" заявил, что уходит в политику

Сегодня, 18:00

Виктор Бронюк баллотируется в горсовет Винницы

Фронтмен украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк уходит в политику. 41-летний артист заявил, что принял решение баллотироваться в горсовет Винницы и будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Бронюк будет представлять "Партию винничан". Отметим, что сам артист родом из Винницкой области.

"Очень большое количество винничан лично знает Виктора Владимировича и не столько по творческой карьере в группе "ТиК", сколько по его делам, помощи и в первую очередь, как человека. Поэтому просто. Знакомьтесь! Первый номер "Партии Винничан" в Винницкий городской совет – Виктор Бронюк", – говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

Музыкант также опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети, отметив, что намерен отстаивать интересы всей области, а не только одного города Винница.

Ранее Елена Кравец призналась, действительно ли намерена баллотироваться в мэры Киева. Мы также писали, что рэпер Каньэ Уэст подал заявку на участие в выборах президента США.

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Источник: instagram.com/viktorbronyuk_official
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