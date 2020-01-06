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Лидер Imagine Dragons очаровал сеть фото с подросшим сыном

Дэн Рейнольдс стал отцом в четвертый раз в октябре 2019-го

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Дэн Рейнольдс
Дэн Рейнольдс
Фото: instagram.com/danreynolds

Лидер группы Imagine Dragons, прекратившей свою гастрольную деятельность, Дэн Рейнольдс очаровал сеть фото с подросшим сыном. Артист в четвертый раз стал отцом в октябре минувшего года.

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На своей странице в Instagram Дэн Рейнольдс разместил новое фото с трехмесячным малышом, которого артист и его жена Эйжи Волкман назвали Валентином. Напомним, что звездная пара сообщила о рождении четвертого ребенка 1 октября. Дэн и Эйжи также воспитывают трех дочек – 6-летнюю Эрроу Ив и двухлетних близнецов Коко Рей и Джиа Джеймс.

Снимок с малышом Валентином 32-летний Рэйнольдс подписал коротко: "Лучшие приятели".

INSTAGRAM

Подписчиков умилила фотография музыканта, и они засыпали пост комментариями, отметив, что это одно из самых милых фото.

Дэн Рейнольдс и Эйжи Волкман поженились в 2011 году. После семи лет совместной жизни они решили развестись, о чем сообщили публично. Вскоре певец заявил, что они с любимой остаются вместе, а в апреле прошлого года пара объявила о беременности Эйжи.

Ранее украинская ведущая Наталка Карпа показала фото из роддома.

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