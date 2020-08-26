Лидер легендарной ирландской группы U2 поддержал Беларусь

Боно поделился фото и цитатами белорусской поэтессы

Лидер знаменитой ирландской группы U2 Боно (настоящее имя – Пол Дэвид Хьюсон) поддержал протестующих против власти белорусов.

Боно Фото: Getty Images

На официальной странице коллектива в Instagram появилось фото белорусской поэтессы Вальжины Морт и цитаты из ее произведений. Публикацию Боно сопроводил строчкой из песни U2 – Miracle drug.

"Посвящено мужеству и убеждению людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода пахнет макушкой младенца. Боно", – подписал фото артист.

Скриншот: Instagram U2

Известно, что Вальжина Морт – уроженка Минска. Долгое время девушка занималась переводами польской и английской поэзии, в частности переводила стихи Леонарда Коэна. Сама она также пишет на английском. С 2006 года Вальжина проживает в США.

Ранее украинские и западные звезды поддержали белорусский народ.

Напомним, протесты в Беларуси начались после 9 августа, когда на президентских выборах страны победил Александр Лукашенко, который является бессменным главой государства с 1994 года. Участники акций протеста считают, что результаты выборов сфальсифицированы и на самом деле лидером должна была стать оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. По всей Беларуси начались столкновения народа с силовиками, в результате которых пострадали сотни людей.

Что ждет Беларусь после окончания протестов – смотрите видео:

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