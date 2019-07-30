Лидер Rammstein удивил неожиданными умениями: видео

Музыкант сел за штурвал самолета

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который недавно устроил драку в баре Гамбурга, сел за штурвал самолета в воздухе. Видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике видно, как Тилль Линдеманн сидит на месте пилота в наушниках и разговаривает со вторым пилотом. За окном самолета видно, что летательный аппарат находится высоко в воздухе.

27 Июл 2019 в 3:03 PDT INSTAGRAM (@till_lindemann_official)

Сам певец обозначил свой пост хештегом #Moscow. Группа Rammstein накануне выступила на стадионе Лужники в столице РФ, а 2 августа даст концерт в Санкт-Петербурге. Поклонники оценили умения музыканта, пошутив, что у него есть "запасная профессия".

Напомним, ранее Тилль Линдеманн был замечен в одном из киевских заведений. Видео, на котором запечатлен Тилль, провозглашающий тост с рюмкой в руке, было размещено в Facebook.

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