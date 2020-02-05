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Эксклюзив

Лидера группы "Мачете" хотят лишить родительских прав: реакция Ярослава Малого

У певца от первого брака осталась дочь Мишель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Украинский музыкант Ярослав Малый
Украинский музыкант Ярослав Малый
Фото: Иван Марчук

Осенью прошлого года появилась информация о том, что бывшая супруга украинского музыканта и лидера группы "Мачете" хочет лишить его родительских прав. Первая супруга звезды актриса Наталья Симакова даже подавала на него в суд и заявляла, что он совсем не общается с дочерью Мишель. Сам артист в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle прокомментировал эту ситуацию и заявил, что отнять у него родительские права никто не сможет.

Смотрите полное интервью с Ярославом Малым:

Ко всему, музыкант отметил, что это не первый случай, когда Наталья делает подобные громкие заявления. Ярослав предполагает, что экс-супруга просто пиарится на болезненной для ребенка теме.

"Лишить меня родительских прав? Это смешно. Можете спросить у моих детей: "Кто лучший папа на свете?" Иногда так случается, когда дети становятся разменной монетой для того, чтобы что-то получить, и это не обязательно деньги. В данном случае – какую-то славу. Мы спокойно к этому относимся. Это уже пятое или шестое заявление. А потом поступают звонки с просьбой извинить. Она же и звонит (бывшая супруга Ярослава – российская актриса Наталья Симакова). Сейчас мы вроде бы договорились. На данном этапе уже все хорошо. Мы уже просто смеемся с этого", – прояснил ситуацию Ярослав Малый.

Отметим, что на данный момент Ярослав состоит в браке с супругой Рахэль Ору. У женщины есть трое детей – Шломо, Хавакук и Лиора, которых музыкант принял как своих.

Семья Ярослава Малого
Семья Ярослава Малого
Фото: instagram.com/machete.tokio

Также украинский музыкант Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle признался, как относится к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и политике в целом.

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