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Лидеры мнений: назван ТОП-25 самых влиятельных людей в сети

Журнал TIME опубликовал список наиболее авторитетных знаменитостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Меган Маркл и принц Гарри с сыном
Меган Маркл и принц Гарри с сыном
Фото: AFP

Журнал TIME опубликовал ежегодный, уже пятый по счету рейтинг самых влиятельных людей в интернете. Издание оценивало кандидатов с учетом их глобального влияния на социальные сети, а также способности распространять новости.

Самые влиятельные люди в интернете по версии TIME

1. Lil Nas X – рэпер из Атланты, который обрел популярность благодаря открытости и сатиричным постам. Недавно Lil Nas X совершил каминг-аут, заявив, что решил открыть правду о себе всему миру. 

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2. Александрия Окасио-Кортес американский политик, общественная активистка, член Палаты представителей США с 2019. 

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3. Дональд Трамп – президент США. 

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4. BTS - южнокорейская супергруппа. 

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5. Рахаф Мохаммед – 18-летняя девушка, которая сбежала из Саудовской Аравии в Бангкок. Понимая, что ей грозит неизбежная депортация, Рахаф создала аккаунт в Twitter, чтобы обратить внимание всего мира на свое тяжелое положение и статус женщин Саудовской Аравии. Хэштег #SaveRahaf привлек еще большее внимание к ее просьбе о предоставлении убежища. В результате множество саудовских беженцев также использовали социальные сети для повышения осведомленности о том, как обращаются с саудовскими женщинами, и обнародования своих собственных ходатайств о предоставлении убежища. 

6. Ариана Гранде недавно стала самым популярным музыкантом в Instagram. Социальные сети предоставляют артистке еще большую платформу (223 миллиона подписчиков в Instagram и Twitter) для продвижения ее музыкальных работ. 

INSTAGRAM (@arianagrande) on

7. The School Strikers. 16-летняя школьница Грета Тунберг в 15 лет начала протестовать возле шведского парламента. Девочка стала регулярно сидеть с плакатом с надписью "Школьная забастовка за климат", тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Ее действия дали пример молодым людям в других странах на проведение подобных демонстраций, которые называют "школьные забастовки за климат" или "пятницы за будущее". По оценкам организаторов, глобальные демонстрации в марте собрали около 1,6 миллиона человек, и движение призывает к всемирной забастовке 20 сентября с участием взрослых. 

8. Лиза Коши - американская актриса, видеоблогер и юмористка. 23-летняя сыграла в сериале "Жуть", однако настоящая популярность пришла к ней благодаря социальным сетям. Лиза Коши стала настолько известной, что ее пригласили на красную дорожку Vogue Met Meta.

INSTAGRAM (@lizakoshy) on

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9. Брайан Колфэдж - американский активист, бывший военнослужащий, который собрал более 25 млн долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

10. Джеймс Чарльз – бьюти-влогер.

INSTAGRAM (@jamescharles) on

Отметим, герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри оказались лишь на 11 позиции. В рейтинг также входят рэперша Карди Би, а также актриса Джада Пинкетт-Смит.

Напомним, назван список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

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