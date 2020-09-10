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Лили Аллен вышла замуж и отметила свадьбу в ресторане быстрого питания

Сегодня, 11:01

На торжестве выступал двойник Элвиса Пресли

Знаменитая британская певица Лили Аллен во второй раз вышла замуж. Артистка связала себя узами брака с американским актером Дэвидом Харбором.

Снимки с торжества артисты опубликовали на своих страницах в Instagram. Свадьбу звездная пара отметила в тихом семейном кругу, но не обошлось и без креатива: супруги пригласили двойника поп-короля Элвиса Пресли, а после церемонии венчания Лили и Дэвид пошли отмечать знаменательное событие в ресторан быстрого питания.

Свадьба Лили Аллен
Фото: instagram.com/lilyallen
Свадьба Лили Аллен
Фото: instagram.com/lilyallen
Свадьба Лили Аллен
Фото: instagram.com/lilyallen
Свадьба Лили Аллен
Фото: instagram.com/lilyallen
Свадьба Лили Аллен
Фото: instagram.com/lilyallen
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И если Лили пока не делилась эмоциями по поводу важного события, а лишь подписала фото эмодзи в виде сердечек, то Дэвид творчески подошел к этому моменту, сопроводив свадебные фото забавным комментарием.

"На свадьбе, устроенной самим королем, народная принцесса вышла замуж за преданного, хоть и низкого происхождения, но доброго держателя кредитной карты. Это случилось на красивой церемонии, освещенной пепельным небом, в разгар глобальной пандемии. После этого на небольшом приеме были поданы закуски", – написал Харбор.

На свадьбу Лили Аллен выбрала наряд от Dior. Образ невеста дополнила белой фатой и массивными туфлями на каблуке.

О романе пары стало известно в январе этого года. Отметим, что ранее Лили была замужем за Сэмом Купером, в браке с которым у певицы родились две дочки: Этель и Марни.

Напомним, 23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем. Ранее Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы.

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