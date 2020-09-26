Лили Коллинз из фильма "С любовью, Рози" выходит замуж

Актриса показала кольцо, которое ей подарил возлюбленный

Британская актриса Лили Коллинз выходит замуж. Звезда фильма "С любовью, Рози" обручилась со своим возлюбленным – кинорежиссером Чарли Макдауэллом, с которым встречается чуть больше года. Накануне 37-летний Макдауэлл сделал любимой предложение.

Все произошло на природе. Фотографиями трогательного момента Лили поделилась в своем Instagram-профиле. Она также продемонстрировала свое кольцо с большим бриллиантом.

Актриса Лили Коллинз Фото: instagram.com/lilyjcollins

"Я всю свою жизнь ждала тебя, и я не могу дождаться, чтобы провести жизнь вместе", – романтично подписала пост Коллинз.

Чарли Макдауэлл сделал предложение Лили Коллинз Фото: instagram.com/lilyjcollins

На фото Чарли стоит на колене с кольцом в руках, в то время как Лили прикрывает лицо от нахлынувших эмоций.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл Фото: instagram.com/lilyjcollins

Звездная пара начала встречаться летом 2019 года. До этого у Лили Коллинз был пятилетний роман с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, известного по фильмам серии "Сумерки". Чарли Макдауэлл был в отношениях с Эмилией Кларк, Хилари Дафф и Руни Марой.

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