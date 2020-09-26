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Лили Коллинз из фильма "С любовью, Рози" выходит замуж

Сегодня, 10:31

Актриса показала кольцо, которое ей подарил возлюбленный

Британская актриса Лили Коллинз выходит замуж. Звезда фильма "С любовью, Рози" обручилась со своим возлюбленным – кинорежиссером Чарли Макдауэллом, с которым встречается чуть больше года. Накануне 37-летний Макдауэлл сделал любимой предложение.

Все произошло на природе. Фотографиями трогательного момента Лили поделилась в своем Instagram-профиле. Она также продемонстрировала свое кольцо с большим бриллиантом.

Актриса Лили Коллинз
Актриса Лили Коллинз
Фото: instagram.com/lilyjcollins

"Я всю свою жизнь ждала тебя, и я не могу дождаться, чтобы провести жизнь вместе", – романтично подписала пост Коллинз.

Чарли Макдауэлл сделал предложение Лили Коллинз
Чарли Макдауэлл сделал предложение Лили Коллинз
Фото: instagram.com/lilyjcollins

На фото Чарли стоит на колене с кольцом в руках, в то время как Лили прикрывает лицо от нахлынувших эмоций.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл
Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл
Фото: instagram.com/lilyjcollins

Звездная пара начала встречаться летом 2019 года. До этого у Лили Коллинз был пятилетний роман с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, известного по фильмам серии "Сумерки". Чарли Макдауэлл был в отношениях с Эмилией Кларк, Хилари Дафф и Руни Марой.

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Источник: instagram.com/lilyjcollins
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