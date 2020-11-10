Лилия Подкопаева показала редкое фото своей старшей дочери

Спортсменка опубликовала фото в честь дня рождения дочери

Сегодня в семье олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой праздник. Ее старшая дочь Каролина отмечает день рождения. Девочке исполнилось 14 лет. Уже стало традицией, что в день рождения дочери Лилия публикует фото именинницы в Instagram. Этот год не стал исключением.

Звездная мама опубликовала фото, где Каролина в белом сарафане прыгает на фоне моря. Под снимком спортсменка написала, что гордится дочерью и всегда ее будет поддерживать.

Дочь Лилии Подкопаевой Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя с днем рождения! Помни, я всегда буду за тобой. Я всегда буду за тебя", – написала Подкопаева.

Подписчики присоединились к поздравлениями и пожелали девочки здоровья и успехов. "Поздравляю, счастья желаю!", "С днём рождения. Всего самого-самого налучшего и прекрасного", "Пусть у неё все получиться и она будет самой счастливой, уверенной и лёгкой к жизни", – написали подписчики спортсменки.



Лилия Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую она родила год назад от бизнесмена Игоря Дубинского.

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