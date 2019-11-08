Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

Спортсменка также дала важный совет всем родителям

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в сентябре стала мамой в третий раз. Спортсменка родила дочь и сразу показала фото, на котором позирует с малышкой в роддоме.

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В этот раз Лилия поделилась трогательным с дочерью, имя которой до сих пор держит в секрете. Кроме того, Подкопаева дала важный совет всем родителям. По мнению звезды, невозможно избаловать ребенка, уделяя ему слишком много внимания.

"Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том, что частое ношение ребенка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребенка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К. Гонсалеса "Подарок на всю жизнь". "....Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно", – поделилась цитатой Покопаева.

Лилия Подкопаева с младшей дочерью Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, отцом девочки является супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту. Лилия Подкопаева также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю биологическую дочь Каролину.

Недавно Лилия Подкопаева также восхитила поклонников снимком мужа с новорожденной дочерью.

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