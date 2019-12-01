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Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

В этом году спортсменка в третий раз стала мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

19 сентября Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. Олимпийская чемпионка родила девочку своему мужу и бизнесмену Игорю Дубинскому. Спустя два месяца после родов, Лилия рассекретила имя малышки.

Не пропустите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой:

Как и многие знаменитости, Лилия Подкопаева оберегает новорожденную от внимания прессы и поклонников. Украинская спортсменка редко дает интервью и не показывает лицо своей дочери в сети.

Однако имя, которое Подкопаева и Дубинский придумали для малышки, все же стало известно. Так, звездная мама назвала своего третьего ребенка именем Эвелина. Об этом супруги рассказали известной ведущей Кате Осадчей.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Кроме того, Лилия призналась, что за время беременности набрала девять килограммов. Но, благодаря спортивному прошлому, Подкопаевой удалось поддерживать себя в хорошей физической форме и впоследствии быстро избавиться от лишних кг.

"Их было очень легко избавиться! В частности потому, что дочка нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме", – сказала спортсменка.

Мы также рассказывали, почему Лилия Подкопаева перенесла свою свадьбу.

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