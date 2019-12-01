Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери
В этом году спортсменка в третий раз стала мамой
19 сентября Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. Олимпийская чемпионка родила девочку своему мужу и бизнесмену Игорю Дубинскому. Спустя два месяца после родов, Лилия рассекретила имя малышки.
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Как и многие знаменитости, Лилия Подкопаева оберегает новорожденную от внимания прессы и поклонников. Украинская спортсменка редко дает интервью и не показывает лицо своей дочери в сети.
Однако имя, которое Подкопаева и Дубинский придумали для малышки, все же стало известно. Так, звездная мама назвала своего третьего ребенка именем Эвелина. Об этом супруги рассказали известной ведущей Кате Осадчей.
Кроме того, Лилия призналась, что за время беременности набрала девять килограммов. Но, благодаря спортивному прошлому, Подкопаевой удалось поддерживать себя в хорошей физической форме и впоследствии быстро избавиться от лишних кг.
"Их было очень легко избавиться! В частности потому, что дочка нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме", – сказала спортсменка.
Мы также рассказывали, почему Лилия Подкопаева перенесла свою свадьбу.
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