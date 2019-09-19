Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой

Украинская гимнастка родила от американского бизнесмена

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева сегодня, 19 сентября, родила третьего ребенка. Отцом малыша является новоиспеченный супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту.

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О радостном событии на своей странице в Instagram написала известная киевская фотограф Александра Матусенко, которая в период беременности Подкопаевой делала ей съемку. Девушка опубликовала черно-белый кадр супругов и поздравила их с рождением малыша.

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"Еще один человек пришел в этот мир... Лиля и Игорь, поздравляю", – написала Александра Матусенко.

Примечательно, что пока сама новоиспеченная мама не стала делиться с поклонниками таким событием. Отметим, что олимпийская чемпионка стала мамой в третий раз. Также она воспитывает двоих детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю биологическую дочь Каролину.

С мужем Игорем Дубинским они познакомились в Атланте и, со слов Лилии, влюбились с первого взгляда.

Напомним, что накануне беременная Лилия Подкопаева показала, как занимается спортом.

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