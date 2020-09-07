Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

Ведущая призналась, что не помнит, когда последний раз ссорилась с супругом

Ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик решила откровенно рассказать подписчикам в Instagram об отношениях со своим мужем Андреем.

Лилия призналась, что почти никогда не ссорится с супругом и не устраивает скандалы. Она уверена, что люди должны быть связаны не на рациональном, а на эмоциональном уровне, и в счастливом браке все строится на взаимности.

"Мы не ссоримся, не кричим, не плачем! Кто-то скажет: "Боже, как пресно вы живете, а где же страсти!? А где же горячие примирения после бурных ссор!? А я вам отвечу – а зачем? Что ни говорите, как ни убеждайте, но мое мнение не изменить: всегда основой счастливой семьи были гармония в ней и мир. Я не хочу бояться скандалов, не хочу закатывать (или выслушивать) истерики, все это истощает, нервирует и никого не делает счастливым. Я хочу приходить домой и расслабляться, знать, что все спокойно, что можно побыть вместе в тишине, или наоборот – потанцевать под громкую музыку, или поговорить или просто обняться", – пишет Лилия.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам ведущей, она счастлива, что встретила своего мужа, с которым они хорошо понимают друг друга.

"Когда мы только поженились, мы договорились, что чего бы прежде не сказали друг другу, мы не будем обижаться, зная, что мы – близкие люди и любим, а потому все, что сказано "в сердцах" – пропускаем мимо ушей. Честное слово, я не помню, когда мы в последний раз ссорились! Я просто не умею этого делать!" – призналась Ребрик.

Ранее Лилия Ребрик затронула тему денег и рассказала подписчикам, как когда-то ей пришлось выплачивать два кредита. Кроме этого, Лилия Ребрик очаровала Сеть стильным образом в ярком костюме.

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