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Лилия Ребрик перевоплотилась в сказочного эльфа

Популярные телеведущие отправились на сказочное производство елочных игрушек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич, Григорий Герман и Мария Мельник превратились в эльфов-волшебников и вместе со своими детьми посетили сказочное производство елочных игрушек.

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Новый год уже на носу, так что время украшать елку. А чтобы сделать праздничное деревце по-настоящему особенным, его можно украсить шариками, сделанными собственноручно. Такая игрушка станет отличным подарком для близкого человека, но настоящий восторг изготовление украшений вызовет у детей. Поэтому дочери Анатолия Анатолича Алиса и Лолита, сын Григория Германа Даня и дочка Лилии Ребрик Диана посетили производство елочных украшений "Рождественская фабрика желаний на ВДНХ", где узнали секрет изготовления настоящих елочных игрушек и тайны осуществления самых заветных желаний.

В первой мастерской сказочного производства детей встречает эльф-стеклодув, которым временно стал Григорий Герман. Именно здесь начинается магия – эльфы выдувают шарики с помощью волшебного огня.

Ведущие "Ранку з Україною" перевоплотились в эльфов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущие "Ранку з Україною" перевоплотились в эльфов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущие "Ранку з Україною" перевоплотились в эльфов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ведущие "Ранку з Україною" перевоплотились в эльфов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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После этого следует придать украшению блеска. Это делают в мастерской серебрения, где трудилась эльф Лилия Ребрик. На очереди – покраска шарика. Вместе с эльфом Анатолием Анатоличем игрушка стала цветной. А на последнем этапе производства трудится главная художница фабрики – эльф Маша Мельник.

"С помощью кисточки и магического вещества рисуют узор на шарике. А чтобы он проявился, нужно немного чуда – это звездная пыль, которой следует посыпать игрушку, – раскрывает тайну эльф Маша. – Одно дыхание – и чудо, рисунок проявляется. Шарик готов!".

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Кроме экскурсии, на магическом мастер-классе каждый может собственноручно разрисовать шарик. А потом загадать желание и повесить игрушку на самую верхушку своей елки. Сказочные эльфы обещают – тогда новогодние чудеса превратят жизнь в сказку.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Лилия Ребрик рассекретила свое настоящее имя.

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