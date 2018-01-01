Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фото

На снимках Лилия позирует с мужем и старшей дочерью

Лилия Ребрик. Фото: канал "Украина"

Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram милые снимки со своим мужем, хореографом Андреем Диким, а также с их старшей дочерью Дианой.

К этому снимку в своем Instagram Лилия добавила подпись: "поки Поліна спить", а также добавила хештеги "насвжечетверо" и "дикасімейка".

Лилия Ребрик с супругом и дочерью Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дикі- вони й на прогулянці Дикі. З Андрієм Диким не засумуєш", – подписала Лилия фото с мужем и дочерью.

Супруг Лилии Ребрик Андрей Дикий с их дочерью Дианой Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, Лилия Ребрик стала мамой во второй раз 30 апреля. Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см.

А совсем недавно ведущая впервые после родов вышла на работу. Лилия провела утренний эфир спустя чуть больше двух недель с момента рождения второй доченьки.

Недавно Лилия Ребрик праздновала день рождения- смотрите видео:

икі- вони й на прогулянці Дикі З @andrii_dykyi не засумуєш