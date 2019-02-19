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Лилия Ребрик поделилась советами по воспитанию детей

Лилия придерживается теории, что для детей, в первую очередь, нужно быть хорошим примером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В понедельник, 18 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийного фильма "Криминальный журналист", в котором сыграла популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик. Это первая киноработа Лилии после рождения второй дочери.

К работе над сериалом ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик приступила, когда ее младшей дочке Полине было 3,5 месяца. Лилия признается – была невероятно рада вернуться к актерской карьере. К тому же, на съемочной площадке сериала частенько бывали и ее дочки – Диана и Полина приезжали вместе с папой.

"Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На съемки "Криминального журналиста" приезжала сразу после эфира в "Ранку з Україною", уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!" – рассказала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой Фото: телеканал "Украина"

Также Лилия поделилась своими мыслями о воспитании детей. По словам артистки, она придерживается теории, что для детей, в первую очередь, нужно быть хорошим примером.

"Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя и прививай такую привычку сначала себе. Дети хотят быть похожими на родителей: дочка – на маму, а сын – на папу, поэтому берут пример со своих родителей, – делится актриса. – Любую привычку, которую хотите привить ребенку, сначала должны выполнять вы сами, делая это ежедневно, с улыбкой и хорошим настроением. Тогда ребенок понимает, что также должен это делать".

Напомним, Лилия Ребрик раскрыла секреты по уходу за лицом. Ранее Лилия Ребрик рассказала о том, как стать обладательницей стройных ножек.

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Источник: Сегодня
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