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Лилия Ребрик показала аппетитные формы в купальнике

Телеведущая и актриса снимается в новой кинокартине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Телеведущая Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

38-летняя украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик – мать двоих детей. Всего чуть больше года назад она стала мамой во второй раз – у Лилии Ребрик и Андрея Дикого родилась вторая дочь – Полина. После появления малышки на свет телеведущая достаточно быстро вернула прежнюю форму, ведь почти сразу приступила к работе.

Смотрите видео: кем Лилия Ребрик мечтала стать в детстве

А недавно Лилия Ребрик приняла участие в очередной съемке. Актриса сыграла роль в новой кинокартине в пляжном образе. Лилия Ребрик восхитила поклонников аппетитными формами в купальнике. Кроме того, артистка порадовалась, что имеет возможность насладиться летом во время работы.

"Сьогодні був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня??))) Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу?? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в купальнике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик в купальнике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик в купальнике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик в купальнике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик в купальнике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
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Ранее мы также писали, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий посетили город любви и показали романтические кадры.

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