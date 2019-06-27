Лилия Ребрик показала аппетитные формы в купальнике

Телеведущая и актриса снимается в новой кинокартине

Телеведущая Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

38-летняя украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик – мать двоих детей. Всего чуть больше года назад она стала мамой во второй раз – у Лилии Ребрик и Андрея Дикого родилась вторая дочь – Полина. После появления малышки на свет телеведущая достаточно быстро вернула прежнюю форму, ведь почти сразу приступила к работе.

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А недавно Лилия Ребрик приняла участие в очередной съемке. Актриса сыграла роль в новой кинокартине в пляжном образе. Лилия Ребрик восхитила поклонников аппетитными формами в купальнике. Кроме того, артистка порадовалась, что имеет возможность насладиться летом во время работы.

"Сьогодні був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня??))) Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу?? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик в купальнике Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/5

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