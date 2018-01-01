Лилия Ребрик показала фото с первого выпускного старшей дочери

У Дианы прошел выпускной из садика

Лилия Ребрик. Фото: пресс-служба

Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram милые снимки своей старшей дочери Дианы, у которой состоялся первый выпускной. Девочка выпустилась из садика и теперь ей предстоит долгий школьный путь.

Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/6

"Сьогодні у нашої Бусінки перший в її житті ВИПУСКНИЙ. Випускний в садочку. Аж не віриться, як швидко пролетів час... тільки й запитуєш себе: "КОЛИ?!?!?!" Дивилася сьогодні на неї на святі й думки гадала... Така доросла і така маленька. Красива. Самодостатня. Вільна. Розумна. Так хочеться, щоб на її шляху зустрічалися хороші люди, щоб вона завжди залишалася людяною й щирою, щоб її не ображали. Щоб частіше безтурботно усміхалася! Щоб була по-справжньому щасливою! (як мама з татом) Я наплакалася... Мами мене зрозуміють. ... Попереду школа. А нашому рідному садочку від душі кажемо "ДЯКУЄМО!", – подписала снимки Лилия.

В конце апреля Лилия стала мамой во второй раз. У нее и ее супруга Андрея Дикого родилась вторая дочь, которую они назвали Полиной.

Ранее Лилия Ребрик опубликовала милые фото с мужем и дочерью.