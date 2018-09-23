Лилия Ребрик показала, каким талантом обладает ее старшая дочь
Ведущая разместила видео, на котором Диана исполняет "Ча-ча-ча"
Телеведущая Лилия Ребрик нередко делится солнечными фото и видео ее семейства. Недавно она стала мамой во второй раз, теперь на ее странице в Instagram появляются фото и со второй дочерью – Полиной. Однако девочка еще слишком мала и будет радовать родителей своими талантами чуть позже, пока ее старшая сестра Диана уже вовсю проявляет свои умения танцевать. И это неудивительно, ведь ее папа Андрей – хореограф, а мама, Лилия Ребрик тоже очень неплохо танцует.
К тому же, в 2011 году Лилия и Андрей заняли второе место на шоу "Танцы со звездами".
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"Робочий процес у нас в студії в самому розпалі! Ча-Ча-Ча. Дика Діана- Маврокордато Нікіта. Щоразу як пишу їхнє поєднання прізвищ- усміхаюся. Мені здавалося, що переплюнути поєднання наших з чоловіком прізвищ – неможливо. "На паркеті- Дикий Ребрик". А їм таки вдалося. "На паркеті- Дика Маврокордато", – подписала видео Лилия, опубликованное в ее Instagram.
Напомним, Лилия Ребрик в элегантном платье показала стройную фигуру.