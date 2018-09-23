Лилия Ребрик показала, каким талантом обладает ее старшая дочь

Ведущая разместила видео, на котором Диана исполняет "Ча-ча-ча"

Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик нередко делится солнечными фото и видео ее семейства. Недавно она стала мамой во второй раз, теперь на ее странице в Instagram появляются фото и со второй дочерью – Полиной. Однако девочка еще слишком мала и будет радовать родителей своими талантами чуть позже, пока ее старшая сестра Диана уже вовсю проявляет свои умения танцевать. И это неудивительно, ведь ее папа Андрей – хореограф, а мама, Лилия Ребрик тоже очень неплохо танцует.

К тому же, в 2011 году Лилия и Андрей заняли второе место на шоу "Танцы со звездами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 21 Сен 2018 в 9:11 PDT

"Робочий процес у нас в студії в самому розпалі! Ча-Ча-Ча. Дика Діана- Маврокордато Нікіта. Щоразу як пишу їхнє поєднання прізвищ- усміхаюся. Мені здавалося, що переплюнути поєднання наших з чоловіком прізвищ – неможливо. "На паркеті- Дикий Ребрик". А їм таки вдалося. "На паркеті- Дика Маврокордато", – подписала видео Лилия, опубликованное в ее Instagram.

Напомним, Лилия Ребрик в элегантном платье показала стройную фигуру.