Лилия Ребрик показала редкое фото с сестрой и родителями
Ведущая наконец-то смогла встретиться с родными
Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, которая недавно поделилась рецептом необычных сырников, опубликовала в Instagram-профиле фото со своей семьей. На снимке Лилия позирует с мужем Андреем Диким, их дочками Дианой и Полиной, родной сестрой Юлианой, а также – родителями Верой и Иваном.
Карантин на долгое время разлучил многие семьи, особенно тех, кто живет в разных городах. После того, как возобновилось внутреннее сообщение между городами Украины, у многих появилась возможность увидеть и обнять родных и близких.
"Наконец-то встретились, как же мы ждали этой встречи", – прокомментировала снимок Лилия.
Поклонники Ребрик порадовались за любимую ведущую. А самые внимательные даже отметили, что старшая дочь Ребрик Диана внешне очень напоминает сестру ведущей Юлиану.
"Ваша старшая дочь Диана очень похожа на вашу сестру", "Сестра и старшая дочь – очень похожи", – написала некоторые подписчики.
На своей странице в Instagram сестра Лилии также опубликовала забавный ролик, созданный с помощью функции "бумеранг". На нем девушки запечатлены в прыжке.
"Ударили бумерангом с Лилией по этому дню. Не удивляйтесь, платье живет своей жизнью", – подписала видео Юлиана.
Ранее Лилия Ребрик раскрыла секреты идеальных отношений с Андреем Диким.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное