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Лилия Ребрик показала редкое фото с сестрой и родителями

Сегодня, 08:00

Ведущая наконец-то смогла встретиться с родными

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, которая недавно поделилась рецептом необычных сырников, опубликовала в Instagram-профиле фото со своей семьей. На снимке Лилия позирует с мужем Андреем Диким, их дочками Дианой и Полиной, родной сестрой Юлианой, а также ­– родителями Верой и Иваном.

Карантин на долгое время разлучил многие семьи, особенно тех, кто живет в разных городах. После того, как возобновилось внутреннее сообщение между городами Украины, у многих появилась возможность увидеть и обнять родных и близких.

"Наконец-то встретились, как же мы ждали этой встречи", – прокомментировала снимок Лилия.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники Ребрик порадовались за любимую ведущую. А самые внимательные даже отметили, что старшая дочь Ребрик Диана внешне очень напоминает сестру ведущей Юлиану.

"Ваша старшая дочь Диана очень похожа на вашу сестру", "Сестра и старшая дочь – очень похожи", – написала некоторые подписчики.

На своей странице в Instagram сестра Лилии также опубликовала забавный ролик, созданный с помощью функции "бумеранг". На нем девушки запечатлены в прыжке.

INSTAGRAM

"Ударили бумерангом с Лилией по этому дню. Не удивляйтесь, платье живет своей жизнью", – подписала видео Юлиана.

Ранее Лилия Ребрик раскрыла секреты идеальных отношений с Андреем Диким.

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фото семья Лилия Ребрик
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